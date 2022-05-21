Erdoğan, İsveç Başbakanı Andersson ile telefonda görüştü

Türk medyasına göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç Başbakanı Andersson ile telefon görüşmesinde, iki ülke ilişkileri ve İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusu ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye’nin NATO’nun açık kapı politikasına bugüne kadar hep tam destek verdiğini belirterek, ittifak içinde hem üye ülkelerin güvenliği hem de kolektif güvenlik açısından dayanışmanın esas bir değer olduğuna işaret etti.

Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı sonrasında savunma sanayii alanında İsveç’in Türkiye’ye uyguladığı kısıtlamaların kaldırılması gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç’in terör örgütlerine yönelik siyasi, finansal ve silah desteğinin son bulması gerektiğini vurguladı.

Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö ile telefonda görüştü

Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, iki ülke ilişkileri ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvurusu ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, NATO içinde bir müttefik açısından tehdit oluşturan terör örgütlerini görmezden gelen bir anlayışın dostluk ve ittifak ruhuyla bağdaşmayacağını belirtti.

Erdoğan, Türkiye'nin milli güvenliğine ve halkına yönelik açık bir tehdide karşı verdiği meşru ve kararlı mücadeleye saygı gösterilmesini ve bu mücadeleye destek verilmesini beklemenin en doğal hakkı olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya ve İsveç'in NATO başvurusu ile ilgili olarak, "Terör örgütleri hala İsveç'te yürüyor. Biz 'evet' diyemeyiz, boşuna uğraşmasınlar." demişti.