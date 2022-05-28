Reuters: Türkiye’deki NATO görüşmelerinde ilerleme kaydedilmedi

İsveç ve Finlandiya heyetleri NATO'ya üyelik başvurularına ilişkin çarşamba günü Ankara'da istişarelerde bulunmuştu.

Reuters'a konuşan ‘üst düzey' bir Türk yetkili, İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye'nin desteğini kazanmak için ‘zor' adımlar atmaları gerektiğini söyledi: “Bu kolay bir süreç değil. Daha fazla müzakere yapılacak ancak yeni bir tarih çok yakın görünmüyor”.

Görüşmelerle ilgili bilgisi olan başka bir yetkiliyse toplantıda, kayda değer bir ilerleme kaydedilmediğini ve bir sonraki görüşme için tarih belirlenmediğini söyleyerek, NATO'nun 29-30 Haziran'da Madrid'de yapacağı zirvede Türkiye'nin iki ülkenin üyelik hedeflerine hâlâ karşı çıkma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “İskandinav ülkeleri terör örgütü misafirhanesi gibi” derken, iki ülkenin üyeliğine olumlu bakmadıklarını söylemişti.

Kaynak: Timetürk