OPEC: İran'ın petrol üretimi arttı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nin (OPEC) resmi istastiklerine göre, Nisan ayında İran'ın günlük petrol üretimi 2 milyon 564 milyon varile ulaştı.

İran medyasına göre, Petrol Bakanlığı günlük bir milyon varil ham petrol satışı gerçekleştiriyor.

Eski Başkan Trump döneminde Washington 2018'de nükleer anlaşmadan ayrılarak Tahran'a tek taraflı yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.

Daha önce İran Petrol Bakanı Cevad Ovci, ülkenin petrol ve gaz üretimi hakkında açıklamada bulunarak, "Petrol üretim kapasitesi günde 3,8 milyon varilin üzerine, gaz üretimi ise günde 705 milyon metreküpe ulaştı. İran'ın petrol ihracatı ise yüzde 40 arttı." demişti.

Hollanda merkezli enerji ticareti şirketi Vitol Grubu'nun iddiasına göre, ABD yönetimi Viyana'daki nükleer görüşmelerden sonuç çıkmazsa bile İran'ın dünya pazarına petrol sunmasına izin verebilir.