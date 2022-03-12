Türkmenistan'da seçmenler sandık başında

Türkmenistan halkı, devlet başkanı seçimi için bugün sabah saatlerinde sandığa gitti.

Seçimde, Serdar Berdimuhamedov, Agacan Bekmuradov, Babamurat Meredov, Kakageldi Sariyev, Berdimammet Gurbanov, Maksatmurat Övezgeldiyev, Perhat Begencov, Maksat Ödeşov ve Hıdır Nunnayev olmak üzere 9 aday yarışıyor.

Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, yeniden aday olmayacağını belirterek gençlerin yönetime gelmesini desteklemek için erken seçim kararı almıştı. Berdimuhamedov, kendisi sadece Halk Meclisi Başkanlığını yürüteceğini açıklamıştı.

Oy verme işlemleri yerel saatle 19.00’a kadar devam edecek.