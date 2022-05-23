  1. Ekonomi
23 May 2022 11:26

Türkmenistan'dan İran ile olan sınır kapısının yeniden açılmasına onay

Türkmenistan'dan İran ile olan sınır kapısının yeniden açılmasına onay

Rezevi Horasan Karayolları Ulaştırma ve Bakım Kurumu Başkanı Murtaza Mücerredi, "Türkmenistan, Uluslararası Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru (INSTC) kapsamında ticareti sürdürmeyi onayladı." dedi.

Rezevi Horasan Karayolları Ulaştırma ve Bakım Kurumu Başkanı Murtaza Mücerredi, bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Türkmenistan, Uluslararası Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru (INSTC) kapsamında ticareti sürdürmeyi onayladı. Böylece tüm yabancı uyruklu sürücüler Sarahs Sınır Kapısı’ndan Türkmenistan'a giriş yapabilirler.” dedi.

İranlı yetkili, "Türkmenistan hükümeti, 1 Haziran tarihinden itibaren yabancı uyruklu sürücülerin Sarahs sınırından ülkeye giriş yapabileceklerini bildirdi." ifadesini kullandı.

News Code 1902400
https://tr.mehrnews.com/news/1902400/

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