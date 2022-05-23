Türkmenistan'dan İran ile olan sınır kapısının yeniden açılmasına onay

Rezevi Horasan Karayolları Ulaştırma ve Bakım Kurumu Başkanı Murtaza Mücerredi, bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Türkmenistan, Uluslararası Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru (INSTC) kapsamında ticareti sürdürmeyi onayladı. Böylece tüm yabancı uyruklu sürücüler Sarahs Sınır Kapısı’ndan Türkmenistan'a giriş yapabilirler.” dedi.

İranlı yetkili, "Türkmenistan hükümeti, 1 Haziran tarihinden itibaren yabancı uyruklu sürücülerin Sarahs sınırından ülkeye giriş yapabileceklerini bildirdi." ifadesini kullandı.