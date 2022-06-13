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13 Haz 2022 16:07

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, İran'a geliyor

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, İran'a geliyor

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, İran Cumhubaşkanı İbrahim Reisi'nin davetine icabetle 19 Haziran tarihlerinde Tahran'a resmi ziyarette bulunacak.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tahran'da yapılacak görüşmelerde ikili ilişkilerin ahdi zeminine önemli katkılar sağlayacak mutabakat metinlerinin imzalanması gündemde olacak.

Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov da yarın Tahran'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, 13. hükümetin dış politikada birinci önceliğinin komşular başta olmak üzere bölge ülkeleriyle iyi ilişkiler kurulması olduğunu söylemişti.

News Code 1902822
https://tr.mehrnews.com/news/1902822/

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