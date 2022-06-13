Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, İran'a geliyor

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tahran'da yapılacak görüşmelerde ikili ilişkilerin ahdi zeminine önemli katkılar sağlayacak mutabakat metinlerinin imzalanması gündemde olacak.

Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov da yarın Tahran'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, 13. hükümetin dış politikada birinci önceliğinin komşular başta olmak üzere bölge ülkeleriyle iyi ilişkiler kurulması olduğunu söylemişti.