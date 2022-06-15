Reisi, Türkmen lider Berdimuhammedov'u törenle karşıladı

Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov, iki günlük resmi bir ziyaret için dün akşam Tahran'a geldi. Berdimuhammedov’a Tahran ziyaretinde kalabalık bir heyet eşlik ediyor.

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Türkmen lider Serdar Berdimuhammedov'u Saadabad Sarayı'nda resmi törenle karşıladı.

Reisi ve Berdimuhammedov, ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Türkmen liderin, Tahran temasları kapsamında iki ülke arasında bir dizi anlaşma imzalanacak.