Mısır'dan İran'a taziye mesajı

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmet Hafız sosyal medya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde meydana gelen depremden dolayı başsağlığı dileğinde bulundu.

Sözcü Hafız'ın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde meydana gelen ve çok sayıda İranlı vatandaşın hayatının kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan depremden dolayı başsağlığı diliyoruz."

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde bulunan Bender Hemir'de geçen hafta 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından 6,1 ve 6,3 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi. Depremde 5 kişi hayatını kaybetmişti.