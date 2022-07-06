İran ile Mısır yetkilileri Umman'da görüştü iddiası

Arap medyasının iddiasına göre, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah el Sisi'nin son Umman ziyareti sırasında üst düzey Mısırlı ve İranlı yetkililer arasında bir görüşme gerçekleştirildi.

Haberde, görüşmede Gazze Şeridi ve Suriye meselesinin ele alındığı ve bir sonraki aşamada, Gazze Şeridi ile ilgili konularda Tahran ve Kahire arasında doğrudan görüşme yapılacağı bildirildi.

İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, son günlerde Tahran-Kahire ilişkileri hakkında, "Daha Mısır ile doğrudan görüşmelerimiz olmadı, ancak ilişkileri normalleştirmeye yönelik çabalar sürüyor. Mısır, İslam dünyasında önemli bir ülke. Bize göre Tahran-Kahire ilişkilerinin normalleşmesi hem iki ülke hem de bölgenin yararına olacaktır." demişti.

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Bağdat’ın Ürdün-İran, Mısır-İran arasındaki diyaloglara ev sahipliği yaptığını ileri sürmüştü.