Reisi ile Erdoğan Tahran'da bir araya geldi

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, resmi temaslarda bulunmak üzere Tahran'da bulunan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

Sadabad Sarayı'nda gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü.

Basına kapalı görüşmede, iki ülke heyetleri de hazır bulundu.

Erdoğan'a Tahran ziyaretinde, Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik ediyor.

Cumhurbaşkanı Reisi, Cumhrubaşkanı Erdoğan ve Rus lideri Putin 7.si yapılacak Astana Süreci zirvesi için bugün Tahran’da buluşacak. Liderlerin akşam saatlerinde bir araya gelmeleri ve toplantı sonrasında ortak basın açıklaması yapması bekleniyor.

İran-Türkiye Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Yedinci Toplantısı, Reisi ve Erdoğan'ın başkanlıklarında bugün Tahran'da yapılacak.