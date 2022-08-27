İran’dan Türkiye’ye mahkumlarla ilgili teklif

Görüşmede Rahimi, İran’ın başta komşu ülkeler olmak üzere tüm ülkelerle siyasi, ekonomik ve karşılıklı ilişkilerini güçlendirmeyi amaçladığını belirterek, "Elbette ki karşılıklı ilişkiler ne kadar güçlü olursa, insanlara büyük faydalar sağlayacaktır.” dedi.

Rahimi, İran ile Türkiye arasındaki mevcut uluslararası anlaşmalara dikkat çekerek, bu anlaşmaların hükümlerine daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Türk cezaevlerindeki İranlı mahkumların ülkeye intikalı için özel tedbirler alınmasını talep eden Rahimi, Türk tarafından bu konuyu takip etmesini istedi.

Malkoç ise Türkiye'nin İran Teftiş Kurumu ile ilişkilerinin gayet sağlam olduğunu belirterek, “Milletlerin insan haklarına, adalete ve hukuka ihtiyacı var, bu nedenle İran ve Türkiye arasındaki dayanışmanın bölgeye barış ve huzur getireceğine inanıyorum.” açıklamasını yaptı.

Bakan Rahimi’nin mahkumlarla ilgili teklifi hakkında Malkoç, bu konuyu Türkiye Adalet Bakanı ile görüşeceklerini dile getirdi.