Emir Abdullahiyan Çinli mevkidaşı ile telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Bu telefon görüşmesinde ikili, bölgesel ve uluslararası meseleler ve yaptırımların kaldırılması amacıyla yapılan Viyana görüşmeleri ele alındı.

İki bakan ayrıca iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik işbirliği programının son durumunu gözden geçirdiler.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, "İyi, güçlü ve sürdürülebilir bir anlaşmaya varma konusunda hâlâ ciddiyiz. Ancak ABD, anlaşmaya en kısa sürede varılabilmesi için metinde muğlak edebiyat kullanmasından uzak durmalıdır" dedi.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi de bu telefon görüşmesinde ülkesinin devlet başkanının selamlarını Cumhurbaşkanı Reisi'ye ileterek, Pekin'in Tahran'la ilişkilerini daha da geliştirmekten yana olduğunu vurguladı.

Wang Yi, ikili ilişkilerin geliştirilmesini iki ülkenin çıkarları için uygun olarak nitelendirdi ve iki ülkenin kapsamlı işbirliği programının uygulanmasına vurgu yaptı.

Uluslararası arenada tek taraflılığı reddeden Wang Yi, yasal haklara ulaşmayı İran'ın hakkı olarak deperlendirdi.