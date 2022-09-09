Emir Abdullahiyan, Özbek mevkidaşı ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Özbekistan dışişleri Bakanı Vladimir Imamovich Norov arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan bu telefon görüşmesinde Cumhurbaşkanı Reisi'inselamlarını Özbek mevkidaşına ileterek, Reisi'nin yakında Semerkand'da düzenlenecek olan Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'ne katılacağını duyurdu.

Özbekistan dışişleri Bakanı Vladimir Imamovich Norov da Cumhurbaşkanı Reisi'nin ŞİÖ Zirvesi'ne katılacağını memnuniyetle karşılayarak, bu zirveye farklı ülkelerden 14 başkanın katılacağını söyledi.

Özbekistan Dışişleri Bakanı ayrıca zirvede, Şanghay İşbirliği Örgütü'nün yeni üyesi olarak önemine ve kapasitesitelerine odaklanacaklarını vurguladı.

