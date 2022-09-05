Emir Abdullahiyan'dan nükleer müzakereler için telefon diplomasisi

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin EMir Abdullahiyan ile Hintli mevkidaşı Subrahmanyam Jaishankar arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

İki bakan arasında yapılan bu telefon görüşmesinde ikili ilişkileri, bölgesel ve uluslararası meseleler ele alındı.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan iki ülke arasında gelişen ilişkilere değinerek, son Hindistan ziyaretinin başarısını tatmin edici olarak nitelendirdi ve İran'ın bu resmi ziyaret sırasında yapılan anlaşmaları uygulamaya hazır olduğunu söyledi.

Emir Abdullahiyan ayrıca iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği ortak komisyonunun yeni turunu düzenlemeye hazır olduklarını vurguladı.

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar da iki ülke arasındaki ilişkilerin ve işbirliğinin iyi düzeyde olduğunu belirterek, ilişkilerin çeşitli alanlarda gelişmesini temenni etti.

Subrahmanyam Jaishankar ayrıca "İran'ın nükleer meselesinin çözümünü her zaman destekledik ve gelecekte de desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Emir Abdullahiyan, Katarlı mevkidaşı ile görüştü

Öte yandan Emir Abdullahiyan ile Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdürrahman Al Sani arasında da bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Görüşmede yaptırımların kaldırılması amacıyla yapılan Viyana görüşmeleri ele alındı.

Hüseyin Emir Abdullahiyan son günlerde Umman Dışişleri Bakanı Sayyid Badr bin Hamad bin Hamoud al Busaidi ile telefonda Viyana müzakerelerini görüşmüştü.

İran Dışişleri Bakanlığı, Tahran'ın ABD'nin taslak metinle ilgili görüşüne verdiği yanıtın müzakerelerin koordinatörü olan AB tarafına gönderildiğini bildirmişti.

Topu İran sahasına atmaya çalışan ABD tarafı ise Tahran'ın gönderdiği yanıtın 'yapıcı' olmadığını ileri sürmüştü.