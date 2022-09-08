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8 Eyl 2022 10:18

İran ve Irak Dışişleri Bakanları telefonda görüştü

İran ve Irak Dışişleri Bakanları telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin ile telefonda görüştü.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Emir Abdullahiyan, Iraklı mevkidaşı ile yaptığı görüşmede Irak halkı ve hükümetine Erbain ziyaretçilerine karşı gösterdiği misafirperverliğinden dolayı teşekkür ettiğini ve İran'dan Irak'a giriş yapmak isteyen ziyaretçilerin özellikle Afgan ve Pakistan uyruklu ziyaretçilerin giriş işlemlerinin daha fazla düzenlenmesini ve kolaylaştırılmasını talep ettiği öğrenildi.

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ise Suudi mevkidaşı Faysal bin Farhan ile yaptığı son görüşmede Suudi Arabistan'da tutuklanan İranlı vatandaşın durumunu takip ettiğini söyledi.

Telefon görüşmesinde ayrıca Viyana müzakerelerin de ele alındığı bildirildi.

News Code 1904654
https://tr.mehrnews.com/news/1904654/

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