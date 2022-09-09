Güney Afrika ile ilişkilerimizi geliştirmeye kararlıyız

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Güney Afrikalı mevkidaşı Naldy Pandur ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan bu telefon görüşmesinde, Afrika kıtasının İran'ın dış politikasındaki önemine değinerek, İran'ın Güney Afrika dahil bu kıta ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmek için kararlı olduğunu ifade etti.

İki ülkenin enerji alanında eskiden beri iyi işbirliği içinde olduğunu belirten Emir Abdullahiyan, diğer alanlarda da işbirliğini güçlendirmeye hazır olduklarını söyledi.

Emir Abdullahiyan ayrıca Güney Afrika'ya Filistin meselesine ve mazlum milletine yardımlarından dolayı teşekkür etti.

Ukrayna savaşına da dikkat çeken Emir Abdullahiyan, "Bu ülkede ateşkesin sağlanması için çabalarımıza devam ediyoruz. Savaşa karşı çıkmak ve Ukrayna'daki krizin siyasi yollarla sona erdirmek bizim ilkeli politikamızdır" dedi.

Güney Afrika Dışişleri Bakanı da, İran'ın Ukrayna krizinde arabuluculuk için oynadığı önemli rolüne atıfta bulunarak, "Bu ateşkes tüm taraflar için önemlidir. Çünkü savaşın bazı ülkelerde gıda ve enerji krizine yol açmıştır.

Güney Afrika Dışişleri Bakanı ayrıca, nükleer görüşmelerin biran evvel sonuca ulaşmasını temenni etti.