Emir Abdullahiyan BAE'li mevkidaşı ile telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, ikili ilişkiler başta olmak üzere Viyana görüşmelerinin son durumu, bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Emir Abdullahiyan görüşmede komşularla ilişkilere öncelik veren Reisi hükümetinin dış politikasını vurguladı.

İki ülke arasında artan ilişkilerin gelişmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Emir Abdullahiyan, BAE'deki İranlılarla ilgili bazı konsolosluk sorunlarının çözülmesini istedi.

Viyana görüşmeleri hakkında BAE'li mevkidaşına bilgi veren Emir Abdullahiyan, "İran güçlü ve istikrarlı bir anlaşmaya varmak için iyi niyetini ve kararlılığını gösterdi. Meslektaşlarım anlaşma ile ilgili metni dikkatli ve hızlı bir şekilde inceliyor ve Tahran'ın ABD'ye vereceği yanıt hazırlanıyor." dedi.

Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan ise ülkesinin İran'la ekonomik ve ticari işbirliğini geliştirmek istediğini ifade ederek, İran-BAE Ekonomik İşbirliği Komisyonu ile iki ülke arasındaki konsolosluk istişarelerinin yapılmasına vurgu yaptı.