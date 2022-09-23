Gerçekleri duymaktan kaçınmak Apartheid rejimine yardımcı olmayacak

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Twitter hesabından Filistin meselesi ile ilgili bir açıklama yaptı.

Kenani'nin paylaştığı mesaj şu şekilde:

Gerçekleri duymaktan kaçmak Apartheid rejimine yardım sağlamayacak. Gerçek şu ki "nehirden denize" kadar olan Filistin, bu kutsal toprakların asıl halkına aittir. İran tek Filistin ilkesine inanıyor.

​Filistin meselesinin demokratik çözüm yolu, Müslümanlar, Hıristiyanlar ve Yahudiler de dahil olmak üzere tüm asıl sakinlerinin oylarını referandum ile dikkate almaktır.