Gerçekleri duymaktan kaçınmak Apartheid rejimine yardımcı olmayacak

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Twitter hesabından Filistin meselesi ile ilgili bir açıklama yaptı.
Kenani'nin paylaştığı mesaj şu şekilde:
Gerçekleri duymaktan kaçmak Apartheid rejimine yardım sağlamayacak. Gerçek şu ki "nehirden denize" kadar olan Filistin, bu kutsal toprakların asıl halkına aittir. İran tek Filistin ilkesine inanıyor.
Filistin meselesinin demokratik çözüm yolu, Müslümanlar, Hıristiyanlar ve Yahudiler de dahil olmak üzere tüm asıl sakinlerinin oylarını referandum ile dikkate almaktır.
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