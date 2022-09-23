Cumhurbaşkanı Reisi, Guterres ile görüştü

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile New York'ta görüştü.

Cumhurbaşkanı Seyyid Reisi bu görüşmede "Birleşmiş Milletler'in gerçek anlamda büyük güçlerin değil milettin teşkilatı olmalıdır" dedi.

Reisi sözlerinin devamında "İran komşu ülkelerinin kara gün dostudur. İran Afganistanlı göçmenlere ev sahipliği yapıyor ve aynı zamanda bölge ve dünya için büyük bir tehdit olan terörle ciddi şekilde mücadele ediyor. Ama buna karşı NATO ve ABD'nin bölgemizdeki varlığının sonucu savaş, yıkım, işgal ve ölüm olmuştur" ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletler'in tek taraflı davranışlara karşı daha ciddi bir rol oynaması gerektiğini belirten Reisi, "Bölgedeki bazı ülkelerdeki mevcut krizlerin çözüm yolu, dış müdahale olmaksızın ulusal diyalogların oluşturulmasıdır"ifadelerinde bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Guterres ise "ABD'nin tek taraflı olarak nükleer anlaşmadan çekilmesi yapıcı olmayan ve çok üzücü bir eylemdi" dedi.