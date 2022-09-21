İran, dünyanın tüm ülkeleri ile maksimum etkileşimden yanadır

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, bugün Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul toplantısında bir konuşma yaptı.

İran milletinin ilkeli ve adalete dayalı tutumunu açıklayan Cumhurbaşkanı Reisi, "Daha iyi bir dünya inşa etmenin ana kriteri adalettir. Biz her düzeyde zulmü reddeden adaletin bayraktarıyız. Kendimiz için istediğimizi başkaları için de isteriz ve kendimiz için istemediğimizi başkalarına dayatmayız. Milletimizin hakkını savunmaya kararlıyız" dedi.

Reisi, yaptırımların İran'ı durduramayacağını ve ABD yönetiminin İran'a karşı maksimum baskı politikasının başarısız olduğunu kabul ettiğini ifade etti.

İran'ın, bazı hükümetlerin insan hakları alanındaki çifte standartlarını insan hakları ihlallerinin kurumsallaşmasında en önemli faktör olarak gördüğünü belirten Reisi, "Bu çifte standart devam ettiği sürece, insan hakları tekrarlanan ihlallerden korunmayacaktır" ifadesini kullandı.

Milletlerin hakkının da baskıcı güçler tarafından kolayca ihlal edildiğini dile getiren Reisi, "Filistin ulusunun kendi kaderini tayin hakkı, yaptırımlar altındaki ulusların kalkınma hakkı, işgal altındaki veya terör mağduru ulusların yaşam hakkı, anne ve babalarından ayrı tutulan çocukların yaşam hakkı, davacı ve sanığın insan hakları konusundaki yerinin değiştirilmemesi gerektiğini gösteriyor. İran'ın IŞİD'i yok etmedeki benzersiz rolü, bizim insan hakları savunucusu ve IŞİD destekçilerinin de sanık konumunda olduğunu gösteriyor" ifadelerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Reisi konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugün hegemonya ve Soğuk Savaş ruhu dünyayı sarmış ve yeni bir huzursuzluk çağı dünyamızı tehdit ediyor. Dünya milletlerinin adaleti gerçekleştirme ve ilerleme, bağımsızlık ve güvenlik iradeleri daha ciddi ve yoğun hale gelmiş. Ancak öte yandan, tek taraflılık ülkeleri bağımsız kalkınma yolundan uzak tutumaya çalışmaktadır. ABD, ülkelerin kendi ayakları üstünde durmasını kabul edemiyor."

Reisi, kendisi terör mağduru olan İran milletinin, bugün bölgede güvenliğin direği ve dünyada terörizmle mücadelenin öncüsü haline geldiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Reisi, "Bugün, petrol ve gaz ihraç ederken, ülke genelinde geniş bir elektrik ve gaz dağıtım ağı oluşturduk; uzay endüstrileri, biyo ve nanoteknoloji ve nükleer bilimler dahil olmak üzere ileri bilimlerde ilerleme kaydettik. ABD'nin İran milletinin ilerlemesine karşı artan düşmanlığına tanık olmamıza rağmen, En gelişmiş askeri teçhizatın teknik bilgisini edinerek caydırıcılık noktasına geldik" diye konuştu.

İran'ın dünyanın tüm ülkeleri özellikle de komşu ve dost ülkelerle maksimum etkileşimden yana olduğunu belirten Reisi, "Krizlerin çözümü savaştan değil, diyalogdan geçiyor. Bölgede güçlü bir ülke olarak İran, krizlerin çözülmesine yardımcı olacak irade ve yeteneğe sahiptir. Son bir yılda İran'ın ekonomik bağları güçlendi ve bölgesel ticareti önemli ölçüde büyüdü ve sürdürülebilir ekonomik işbirliği altyapısının geliştirilmesiyle birlikte yeni bir dostluk ve karşılıklı güven sayfası açıldı. Bu komşuluk politikası, güvenlik ve istikrar yaratan bir politikadır. Komşularımızın zor günlerinde onların yanında olduğumuzu kanıtladık" ifadelerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Reisi ayrıca, İran'ın Şehit Süleymani suikastının faillerinin yargılanmasını kesin bir sonuca varılıncaya kadar adil bir mahkemeden takip edeceğini ifade etti.