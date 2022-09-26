Tahran'dan İran milletinin haklarını savunduğunu iddia edenlere uyarı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İran milletinin haklarını savunduğunu iddia edenlere uyarıda bulundu.

Kenani'nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Düşmanın İslam Cumhuriyeti'ne ve İran halkına yaklaşımına her zaman ikiyüzlülük ve çifte standart eşlik etmiştir.

Son kargaşalarda ABD ve bazen Avrupa'nın siyasi liderleri ve Batı'ya bağlı medya kuruluşları, araştırmaya devam edilen trajik bir olayı kötüye kullanarak, İran milletinin haklarını savunma sloganıyla, milletin güvenliğini bozan ve kargaşa çıkaranları desteklemek için ellerinden geleni yaptılar. Ancak milyonlarca insan ülkeye destek için sokaklara ve meydanlara çıkarak kargaşaya kaosa ve kargaşaya karşı olduklarını ilan etti.

Şüphesiz, düşmanların İran ulusuna karşı savaşı, bu kez de yüzlerce utanç verici başarısızlık vakasıyla birlikte tarihe kaydedilecektir.

İran milletinin haklarını savunduklarını iddia edenler, sahte sloganlarını bir kenara bırakmalı ve İran milletine karşı onlarca yıldır uygulanan acımasız ve insanlık dışı yaptırımlara son vermelidir"