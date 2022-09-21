Silahlı kuvvetlerin desteklenmesi çok önemli

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Kutsal Savunma Haftası arifesinde bugün sabah saatlerinde Tahran'daki İmam Humeyni (r.a) Hüseyiniyesi'nde Kutsal Savunma Dönemi komutanları, emekli askerler ve şehit ailelerini kabul etti.

Devrim Lideri Ayetullah Hamanei'nin konuşmasından satır başları şöyle:

- Kutsal Savunma anlamlı, faydalı ve heyecan verici bir dönemdi ve bugünümüz ve yarınımız için etkilidir.

- Bir olayın tam ortasındayken onun boyutlarını bilmek, özelliklerini, derinliğini ve etkilerini belirlemek mümkün değildir.

- Tarihimizde bu dönem (Kutsal Savunma Dönemi) parlak ve etkili bir dönem olarak anılacaktır.

- Bazıları Irak ile neden savaştığımızı ve Hürremşehr kentinin kurtuluşundan sonra neden savaşa devam ettiğimizi soruyor. Irak'ın İran'a saldırısı beklenmedik bir şey değildi. Küresel emperyalizm 8 yıllık İran- Irak savaşında Saddam'ı destekliyordu. Onların devrimci düzene saldırıları doğaldı. Çünkü devrime öfkeliydi ve onu yok etmek istiyorlardı.

-O dönemde bir milletin ABD'den korkmaması, dayanılmazdı. Dolayısıyla onlar bir komşu ülke tarafından İran'a askeri savaş dayatılması gerektiği sonucuna vardılar.

-Kutsal Savunma Dönemi'nin bir başka kazanımı İran milletini bir araya getirmesidir.

-Kutsal savunma, İran milletine, vatan topraklarının korunmasının boyun eğmekle değil direnişle sağlanacağını bir ilke olarak ispatladı.

-Ülkede caydırıcı savunma gücü sağlanmıştır. Askeri yetkililer, hükümet ve meclisimiz silahlı kuvvetlere desteğin çok önemli olduğunu bilmelidir.

-Yeni nesil Kutsal Savunma dönemi ile ilgili pek çok konuyu bilmiyor. Bunun için onlara gerçekler anlatılmalıdır.