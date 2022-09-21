İran'ın güvence talebi tamamen makul

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, İsviçre Cumhurbaşkanı Guy Parmelin ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Reisi bu görüşmede İran ve İsviçre arasındaki ilişkilerin dostane olduğunu belirterek, "İki ülke arasındaki ticari ve ekonomik işbirliğinin artırılması ve özellikle parasal ve bankacılık ilişkilerinin kolaylaştırılması gerekiyor" dedi.

Reisi, ABD'nin nükleer anlaşmadan çıktığını ve İran'ın taahhütlerine bağlı kalmasına rağmen Batılı tarafların yükümlülüklerini yerine getirmediğini vurguladı.

İran'ın müzakere masasını terk etmediğini ve iyi ve adilce bir anlaşmaya hazır olduğunu vurgulayan Reisi, "ABD'nin geçmişine göre, İran'ın anlaşmanın kalıcılığını garanti etme talebi tamamen makul bir taleptir" ifadesini kullandı.

Reisi ayrıca 40 yıldır devam eden baskı ve yaptırımlara rağmen İran'ın ilerlediğini ifade etti.

Reisi, mevcut ABD yönetiminin önceki yönetimin kararlarına karşı çıktığını ve anlaşmaya geri dönme isteğini iddia ettiğine değinerek, "Geçmişteki davranışları telefi edecek ve baskıcı yaptırımları kaldıracak pratik ve ciddi bir davranış henüz görmedik" ifadelerinde bulundu.

İsviçre Cumhurbaşkanı Guy Parmelin da ikili işbirliklerinin artırılması gerektiğini vurgulayarak, "2016 yılından bu yana iki ülke arasındaki ticari ilişkileri geliştirmek için çizilen yol haritasına bağlı kalmaya devam ediyoruz ve iki ülkenin işbirliği önündeki siyasi ve jeopolitik sorunların kaldırılması gerektiğine inanıyoruz" dedi.

Guy Parmmelin ayrıca İran ve Batı Asya'nın güvenliğinin Avrupa'nın güvenliğini garanti ettiğini belirterek, bankacılık işbirliğinin gelitirilmesi gerektiğini vurguladı.

