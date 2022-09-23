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23 Eyl 2022 13:08

Tahran Cuma Namazı Geçici Hatibi:

İran'ın ŞİÖ'ye üye olması büyük bir kazanımdır

İran'ın ŞİÖ'ye üye olması büyük bir kazanımdır

Tahran Cuma Namazı Geçici Hatibi Hüccetül İslam Hac Aliekberi, "Bugün İran, ekonomik alanda önemli bir etkiye sahip olan Şanghay'a üye olmuştur ve bu büyük bir kazanımdır." dedi.

Bu haftaki Tahran Cuma Namazı, Hüccetül İslam Muhammed Cevad Hac Aliekberi'nin imamlığında eda edildi.

Cuma Namazı hutbelerinde konuşan Hüccetül İslam Hac Aliekberi, İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi'nin New York ziyareti ile ilgili "Cumhurbaşkanı'nın Birleşmiş Milletler'de bulunması ve birçok dünya lideriyle görüşmesi, bazılarının dünyayla bağlarımızı kopardığımızı söylediğinin aksine, İran'ın dünyada önde gelen bir ülke olduğunu gösterdi" dedi.

Tahran Cuma Namazı Geçici Hatibi Hac Aliekberi, İran'ın kendi ikili ilişkilerini diğer ülkelerle sürdürdüğünü ve izole olan şey ABD'nin bölgedeki kurnazlıkları olduğunu söyledi.

Tahran Cuma Namazı Geçici Hatibi Hüccetül İslam Hac Aliekberi, "Bugün İran, ekonomik alanda önemli bir etkiye sahip olan Şanghay İşbirliği Örgütü'ne (ŞİÖ) üye olmuştur ve bu büyük bir kazanımdır. Düşmanlar bu başarıyı kargaşalarla gölgede bırakmak istediler" dedi.

News Code 1904930
https://tr.mehrnews.com/news/1904930/

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