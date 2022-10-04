Reisi: Düşmanlar İran'ın ilerlemesinden öfkeli

Meclis'te hükümetindeki bir bakan için yapılan güvenoyu oturumunda konuşan Cumhurbaşkanı Reisi, İran halkının polise destek gösterilerine yoğun katılımının düşmanları hayal kırıklığına uğrattığını söyledi.

İran düşmanlarının ülkenin ilerleme kaydetmesine öfke duyduğunu belirten Reisi, "Düşmanlar İran'ın gelişmesini istemiyor. İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei de dünkü konuşmasında buna değindi." dedi.

Cumhurbaşkanı Reisi, "Tüm engeller ve yaptırımlara bakmaksızın ambargoyu onurlu ve adil bir şekilde kaldırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Diğer yandan da yaptırımları etkisiz hale getirmeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

ABD'nin İran'a karşı azami baskı politikasında utanç verici bir şekilde başarısız olduğunu ve yaptırımların işe yaramadığını resmen itiraf ettiğini hatırlatan Reisi, "Düşman İran milletinin ilerlemesinden rahatsız." diye konuştu.

İbrahim Reisi'nin katılımıyla bugün İslami Şura Meclisi'nde önerilen Çalışma Bakanı Muhammed Hadi Zahidivafa için güvenoyu oturumu düzenlendi.