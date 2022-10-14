Irak'ta yeni hükümeti kurma görevi El Sudani'ye verildi

Bir yıl süren siyasi krizin ardından Irak meclisi tarafından Cumhurbaşkanlığı görevine seçilen Abdüllatif Reşit, hükümet kurma çalışmalara hızlı başladı. Mecliste yapılan yemin törenin ardında Reşit, Sadr Grubu dışındaki bütün Şii tarafların çatısı altında toplandığı Koordinasyon Grubu'nun adayı olan Muhammed Şiya Sudani'yi hükümeti kurmakla görevlendirdi.

Irak Meclis Başkanı Muhammed Halbusi yaptığı açıklamada, “Çoğunluk bir hükümet kurmak için mecliste çalışan, aksi takdirde çekilmeyi tercih eden ve demokratik sürece saygı gösteren Sadr Grubu milletvekillerine teşekkürler ediyoruz. Ayrıca güvenliği sağlamakta önemli rol oynayan güvenlik güçleri mensuplarına da teşekkürlerimizi sunuyoruz.” dedi.

El Sudani, konu hakkında yaptığı açıklamada, "Hükümet oluşumunu mümkün olan en kısa sürede sunacağım." ifadesini kullandı.

Irak Anayasası gereğince yeni hükümeti kurmakla görevli olan Sudani'nin yeni kabineyi meclise 30 gün içerisinde sunası gerekiyor.

İHA