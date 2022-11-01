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1 Kas 2022 09:09

Rusya'nın yeni Tahran Büyükelçisi görevine başladı

Rusya'nın yeni Tahran Büyükelçisi görevine başladı

Rusya'nın yeni Tahran Büyükelçisi Aleksey Dedov, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'a güven mektubu kopyasını sundu.

Dün Dışişleri Bakanlığı'nda bulunan Rusya'nın yeni Tahran Büyükelçisi Aleksey Dedov, güven mektubunu bir kopyasını İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'a sundu.

Dedov'un güven mektubunu alan Emir Abdullahiyan, İran ve Rusya arasındaki ilişkilerin daha da gelişmesini umduğunu söyledi.

Emir Abdullahiyan, iki ülke liderleri arasında yapılan çeşitli temasların karşılıklı ilişkilerin ivme kazanmasına katkı sunduğuna dikkat çekti.

Rusya'nın yeni büyükelçisi de Tahran-Moskova arasındaki işbirliğinin önemine değinerek, ülkesinin iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirme konusundaki kararlılığını vurguladı.

News Code 1905599

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