İran ve Rusya'nın enerji ve ekonomik işbirliği artacak

İran Enerji Bakanı Cevad Ovci'nin katılımı ile Rusya'nın Grozni kentinde düzenlenen Tahran ve Moskova Ortak Ekonomik Komisyonu'nun 16. toplantısı sırasında 4 işbirliği anlaşması imzalandı.

Toplantıda konuşan İranlı bakan, iki ülke Karma Ekonomik Komisyonu'nun 16. toplantısının yapılmasının iyi sonuçlar getireceğini vurgulayarak, "Gelecekte iki ülke arasındaki ilişkilerin seviyesi özellikle ekonomik alanda her geçen gün artacaktır." dedi.

Cevad Ovci, İran ve Rusya arasındaki işbirliğinin genişlemesinin uluslararası yaptırımları etkisiz hale getireceğini söyledi.