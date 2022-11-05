Emir Abdullahiyan, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Bugün Tahran'da düzenlenen Birleşmiş Milletler Sözleşmesini savunan dost grubunun ulusal koordinatörlerinin ilk toplantısı sıradında Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin ile bir arata geldi.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan bu görüşmede, "ABD liderliğindeki Batılı ülkeler, dünyaya hakim olmaya çalışıyor ve bağımsız ülkelere karşıdır. Tahran toplantısının tek taraflılığa ve acımasız yaptırımlara muhalefet alanındaki mesajı, bu toplantıya katılan ülkelerden önemli bir mesajdır." dedi.

İran ve Rusya arasındaki ilişki düzeyini ve iki ülke arasındaki İşbirliği Ortak Komisyonu'nun son toplantısının başarılı şekilde düzenlendiğini memnuniyetle karşılayan Emir Abdullahiyan, meselelerin barışçıl yollarla çözülmesi için çok taraflı platformlarda işbirliğine vurgu yaptı.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin de bu görüşmede, İran ve Rusya'nın bazı bölgesel ve uluslararası konularda hem fikir olduğunu belirterek, "Batı'nın yaptırımları dünyaya hakim olmak için ve NATO ile ABD arasındaki medya savaşı gençleri etkilemek için yapılıyor" dedi.