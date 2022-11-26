Reisi, Malezya Başbakanı seçilen İbrahim’i tebrik etti

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, dün Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile gerçekleştirdiği telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Reisi bu görüşmede Enver İbrahim'i Malezya'da başbakan görevine getirilmesini tebrik etti.

İran ve Malezya'nın ekonomi, teknoloji, kültür ve uluslararası işbirliği alanlarında büyük ve çeşitli kapasitelere sahip olduğunu belirten Reisi, "İki ülke yetkililerinin ciddi çabaları, bu kapasiteleri iki ülkenin çıkarları doğrultusunda hayata geçirebilir" dedi.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim da İran ve Malezya'nın farkli kapasitelere sahip olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki ilişkileri daha fazla geliştirmek için ellerinden geleni yapacakalarını söyledi.

Malezya'daki 15. genel seçimi önde tamamlayan Umut İttifakı (PH) lideri Enver İbrahim, Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah'a görev ve gizlilik yemini ederek görevine resmen başladı.