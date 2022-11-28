Malezya'nın yeni Başbakanı'ndan Filistin davasına destek

Enver İbrahim bu görüşlerini seçimleri kazanarak başbakan olarak atanmasını kutlayan İslami Direniş Hareketi (Hamas) Siyasi Birimi Başkanı İsmail Heniyye’yle gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde dile getirdi.

Hamas Hareketi’nin konuyla ilgili yayınladığı bildiriye göre Heniyye, Enver İbrahim’e ve hükümetine başarılar diledi.

Malezya’nın İslam dünyasının öncü ülkelerinden biri olma rolünü sürdürmesini temenni eden Heniyye, Malezya Başbakanı’nı Filistin davasını desteklemeye devam etmeye ve Malezya’nın Filistin halkına destek olma konusundaki ileri tavrını sürdürmeye davet etti.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim de Hamas Hareketi’yle görüşmekten memnun olduğunu ifade ederek, Malezya ve Filistin halkları arasındaki kardeşlik ilişkilerinin derinliğine dikkat çekti.

Malezya’da 19 Kasım’da yapılan seçimlerde Enver İbrahim’in reform yanlısı Umut İttifakı parlamentoda 82 sandalye kazandı ve Malezya Kralı Sultan Ahmed Şah, Enver İbrahim’i ülkenin yeni başbakanı ilan etti.

Birleşik Malay Ulusal Örgütü liderliğindeki iktidar bloğunun birlik hükümetini desteklemeyi kabul etmesiyle Enver İbrahim yemin ederek görevine başladı.

Kaynak: Filistin Enformasyon Merkezi

