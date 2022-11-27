Cumhurbaşkanı Reisi'den İran'ın güneyine ziyaret

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Deniz Kuvvetleri Günü münasebetiyle düzenlenecek askeri geçit törenine katılmak üzere Hürmüzgan eyaletindeki Cask kentine geldi.
Cumhurbaşkanı Reisi'ye Cask ziyaretinde İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi, Savunma Bakanı Tuğgeneral Muhammed Rıza Aştiyani ve İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Şehram İrani eşlik ediyor.
İran'ın güneyinde bulunan Reisi, Deniz Kuvvetleri Ordusu'na bağlı İkinci Bölge Komutanlığı'nı ziyaret edecek.
Cumhurbaşkanı Reisi, Cask kentinde halka sesleniş konuşması yapacak.
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