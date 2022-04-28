İran ve Malezya Dışişleri Bakanları telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, dün (Çarşamba) Malezya Dışişleri Bakanı Seyfuddin Abdullah ile yaptığı telefon görüşmesinde, Malezyalı mevkidaşını Kudüs Günü ve Mescid-i Aksa'ya yapılan tahribata atıfta bulunarak mübarek Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı'nı tebrik etti. Kutsal Kudüs Mübarek Ramazan ayı boyunca, Malezya Dışişleri Bakanı'na işgalci rejimin Kudüs ve Malezya'daki eylemlerini kınadığı ve Filistin'in mazlum halkını desteklediği için teşekkür etti.

Parstoday'e göre, İslam İşbirliği Teşkilatı Filistin Özel Komitesi'nin büyükelçilik düzeyindeki toplantısını memnuniyetle karşılayan İran Dışişleri Bakanı, "İran, konunun hassasiyeti göz önüne alındığında, bu konunun bu düzeyde ele alınması gerektiğine inanmaktadır.'' dedi.

İran Dışişleri Bakanı ayrıca Malezya'yı, Siyonist rejimi kınamak ve Gazze ablukasını kaldırmak için İnsan Hakları Konseyi'ne katılma fırsatını değerlendirmeye çağırarak, "Bazı ülkeler ile sahte İsrail rejimi arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi sürecine şiddetle karşıyız." dedi.

Malezya dışişleri bakanı da, Filistin davası için İslam İşbirliği Teşkilatı'ndaki iki tarafın ortak çabalarının artırılması gerektiğini de vurgulayarak, "Malezya'nın tüm farklı Filistinli gruplarla iyi ilişkileri var" dedi.

Malezya Dışişleri Bakanı ayrıca Malezya'nın Filistin sorununun çözülmesine veya Siyonist rejimin ilişkileri normalleştirmek için komplo kurmasına asla izin vermeyeceğini söyledi.