İran’dan Pakistan halkına enerji yardımı

Pakistan Petrolden Sorumlu Enerji Bakan Yardımcısı Musadık Mesud Malik, İslamabad’da düzenlediği basın toplantısında, İran'ın önümüzdeki günlerde insani yardım faaliyetleri kapsamında Pakistan’a önemli miktarda LPG sevkiyatı yapılacağını söyledi.

Moskova’ya gerçekleştirdiği ziyareti değerlendiren Musadık Mesud Malik, Rusya’nın İslamabad’a indirimli ham petrol ve akaryakıt sağlamaya karar verdiğini bildirdi.

Uluslararası baskı sebebiyle Moskova’nın yeterli sıvılaştırılmış doğal gazının (LNG) bulunmadığını belirten Malik, bununla birlikte LNG konusunda özel Rus firmalarıyla görüşmelere başladıklarını söyledi.

Malik, iki ülke arasında Pakistan’da inşa edilmesi planlanan doğal gaz boru hattı projeleriyle ilgili de ilerleme kaydedildiğini vurgulayarak, gelecek ay Rusya’dan bir heyetin İslamabad’ı ziyaret edeceğini kaydetti.