İstanbul-Tahran-İslamabad demiryolu hattı yeniden faaliyete geçiyor

İran, Türkiye ve Pakistan'ı birbirine bağlayan İstanbul-Tahran-İslamabad demiryolu hattı 10 yıl sonra yeniden faaliyete geçiyor.

Bugün yapılması beklenen törene İran, Türkiye ve Pakistan'dan yetkililer katılıacak.

Son günlerde gerçekleşen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 10. Ulaştırma Bakanları Toplantısı'nda, İstanbul-Tahran-İslamabad yük treninin 2021 yılı başında yeniden işletmeye açılmasına karar verildi.

Söz konusu trenin işletmeye başlatılmasıyla güzergah üzerinde konteyner taşımacılığının yanı sıra bundan sonra konvansiyonel vagonlarla da yük taşımacılığı gerçekleştirilebileceği vurgulandı.

Üç ülkenin üyesi olduğu Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın (EİT) demiryolu projesi, ticari ve bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesini hedefliyor. 6 bin 500 kilometrelik demiryolu hattı ile üç ülkeyi birbirine bağlayan bu projenin ilk lansmanı 2009 yılında yapılmıştı.