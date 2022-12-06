Irak, su sorununu görüşmek üzere Türkiye’ye heyet gönderecek

Almaalomah haber sitesine göre Irak Meclisi Tarım ve Su Komisyonu Başkanı Sair Muhif el-Caburi, “Iraklı bir heyet Dicle ve Fırat üzerinden gelen su miktarının artırılmasını görüşmek için Türkiye’ye gideck.” dedi.

Caburi ayrıca, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani’nin su kriziyle ilgili tedbirlerinin olumlu sonuçlar getirmesini umduğunu ifade etti.

Irak, ülkede kuraklık yaşandığını belirterek Fırat ve Dicle nehirleri üzerinden kurulan barajlardan daha fazla su bırakılması için Türkiye'ye çağrı yapmıştı.

Irak'ın yapımına tepki gösterdiği Dicle nehri üzerindeki Ilısu Barajı'nın bu ülkeye giden suyun yüzde 34 azalmasına neden olduğu söyleniyor. Irak ve Suriye'de başlayarak İran'a yönelen kum fırtınasının da su kıtlığı nedeniyle olduğu belirtiliyor.