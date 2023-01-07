  1. Toplum
7 Oca 2023 09:29

Irak, Tahran Su Konferansı'na katılıyor

Irak, Tahran Su Konferansı'na katılıyor

Irak'tan kalabalık bir heyet Şubat ayında İran'ın ev sahipliğinde düzenlenecek Tahran Su Konferansı'na katılacak.

Arap medyasına göre Irak Su Kaynakları Bakanlığı Sözcüsü Ali Razi, "İran, Şubat ayında bölgesel su konferansına ev sahipliği yapacak." dedi.

Konferans tarihinin henüz netleşmediğini dile getiren Razi, Irak'tan kalabalık bir heyetin Tahran Su Konferansı'na katılmak üzere İran'a gideceğini açıkladı.

Irak, yıllardır sahne olduğu savaş döngüsü nedeniyle zarar gören altyapısı, nüfus artışı gibi etkenlerin yanı sıra su yönetimindeki hatalardan dolayı halihazırda ciddi anlamda su sıkıntısı çekiyor.

News Code 1906867

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