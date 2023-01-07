Irak, Tahran Su Konferansı'na katılıyor

Arap medyasına göre Irak Su Kaynakları Bakanlığı Sözcüsü Ali Razi, "İran, Şubat ayında bölgesel su konferansına ev sahipliği yapacak." dedi.

Konferans tarihinin henüz netleşmediğini dile getiren Razi, Irak'tan kalabalık bir heyetin Tahran Su Konferansı'na katılmak üzere İran'a gideceğini açıkladı.

Irak, yıllardır sahne olduğu savaş döngüsü nedeniyle zarar gören altyapısı, nüfus artışı gibi etkenlerin yanı sıra su yönetimindeki hatalardan dolayı halihazırda ciddi anlamda su sıkıntısı çekiyor.