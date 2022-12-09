AK Parti'nin seçim planı açıklandı

Londra merkezli bir medya kuruluşuna konuşan Türk kaynaklar, AK Parti ile MHP'nin seçim tarihini öne almak için hazırlık içerisinde olduğunu öne sürdü.

Gazeteye konuşan ve ismini açıklamayan ve AK Parti'ye yakın olduğu belirtilen kaynak bütün hazırlıkların yapılmaya başlandığını ve erken seçim olasılığının da masada olduğunu aktardı. AK Parti ile MHP'nin koordineli bir şekilde iletişimde olduğuna dikkat çekilirken net bir tarih üzerinden gidilmediğini de belirtti.

Gazete, "İktidar partisi seçimleri erkene çekme olasılığına hazırlanıyor" başlığıyla haberi okurlarına duyurdu. Öte yandan haberde, "AK Parti çevreleri arasında seçimin gelecek Nisan ayında yapılacağına dair konuşmalar yapılıyor. Seçimin Mart ayının başında Ramazan’dan önce yapılmasına dair konuşmalar var fakat bu seçeneğe Erdoğan’ın partisi sıcak bakmıyor" denildi.

Haberde AK Parti'nin gündeminde Nisan ayının erken seçim için öne çıktığı belirtilirken, Mayıs ayının başının da AK Parti'nin gündemine aldığı seçenekler arasında olduğu öne sürüldü.