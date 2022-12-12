İran, yarı finale çıkan Fas'ı kutladı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, sosyal medya Twitter hesabından Katar Dünya Kupası oyunlarında yarı finale yükselmeyi başaran Fas Milli Futbol Takımı'nı kutladı.

Kenani'nin paylaştığı mesaj şu şekilde:

"Dünya Kupası'nda yarı finale yükselen Fas Milli Futbol Takımı'nın büyük ve tarihi başarısından ötürü mutluyuz. Bu zaferden dolayı Müslüman Fas halkını, oyuncularını ve teknik kadrosunu tebrik ediyor ve bu takımın önümüzdeki müsabakalarda alacağı olağanüstü başarılarını bekliyoruz".

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fas, çeyrek finalde Portekiz'i 1-0 mağlup ederek adını son 4 takım arasına yazdırdı.