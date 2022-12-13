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13 Ara 2022 11:19

Dünya Kupası'daki yarı final heyecanı bugün itibari ile başlıyor

Dünya Kupası'daki yarı final heyecanı bugün itibari ile başlıyor

2022 Dünya Kupası'nda yarı finallerin heyecanı başlıyor. Lionel Messi'li Arjantin ile Luka Modric'li son finalist Hırvatistan, final biletini almak için kozlarını paylaşacak.

2022 FIFA Dünya Kupası'nda ilk yarı final maçında Arjantin ile Hırvatistan karşılaşacak.

Katar'ın başkenti Doha'daki Lusail Stadı'nda 13 Aralık Salı günü oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.
 

News Code 1906419

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