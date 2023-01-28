Fas'ın Bağdat Büyükelçiliği yeniden açılıyor

Irak resmi ajansı INA'ya göre Hüseyin, ülkesini ziyaret eden Faslı mevkidaşı Nasır Burita ile başkent Bağdat'taki Bakanlık binasında bir araya geldi.

Görüşmede iki ülke ilişkileri ve Fas'ın Bağdat Büyükelçiliğinin bugün yeniden açılması konuları ele alındı.

İki Bakan, siyasi ve diplomatik görüşmelerin derinleştirilmesi ve Irak-Fas Ortak Komisyonunun toplantılara başlaması konusunda mutabık kaldı.

Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin, "Fas ile ilişkilerde yeni nesil diplomatik etkileşim dönemi başlayacak. Fas Büyükelçiliğinin Bağdat'ta yeniden açılması tarihi ilişkiye sahip iki ülke arasındaki ortaklığın başlangıcı olacak. Irak, bölgede kilit rol oynuyor ve Afrika bölgesiyle de etkileşim kurmak hedefindeyiz." ifadelerini kullandı.

Fas Dışişleri Bakanı Burita da iki ülke arasında ekonomik ilişkiyi canlandırmak ve zorlukları aşmak istediklerini dile getirdi.

Fas'ın Bağdat Büyükelçiliği, 2014'te terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ın bazı bölgelerine saldırıları sonrası kapatılmıştı. Büyükelçiliğe bağlı konsolosluk işlemleri de Ürdün'ün başkenti Amman'daki Fas Büyükelçiliği üzerinden yapılıyordu.