İran- Azerbaycan dışişleri bakanları görüştü

İran Dışişleri bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefonda görüştü.

Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgedeki son durum ele alındı.

Azerbaycan yetkililerinin İran hakkındaki yaptığı bazı açıklamalardan dolayı rahatsızlığını dile getiren Emir Abdullahiyan, bu tür konuların medya gündeminde olmasının hiçbir fayda sağlamayacağını aksine düşmanların lehine olacağını belirtti.

Emir Abdullahiyan, Azeri mevkidaşını bölgesel meselelerin diplomasi yoluyla çözülmesi için Tahran'da düzenlenmesi planlanan 3+3 toplantısına katılmaya davet etti.

İki ülke cumhurbaşkanlarının Astana'da yaptığı görüşmeye değinen Bayramov ise İran ve Azerbaycan yetkilileri arasında devam eden görüşmelerin olumlu değerlendirerek, ülkesinin ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve yanlış anlaşılmaların gidermesi için adım atmaya hazır olduğunu açıkladı.