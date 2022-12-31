Rusya'dan Ermenistan'a Laçın Koridoru tepkisi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, yaptığı açıklamada, "Barış güçlerimize yönelik her türlü aleni saldırı ve provokasyonu, Ermenistan-Azerbaycan normalleşme sürecine somut zararlar veren kabul edilemez ve kasıtlı eylemler olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Hükümet toplantısı sırasında konuşan Paşinyan, "Rus barış güçlerinin davranışları bizim için kabul edilemez.

Azerbaycan'ın Ermenileri Dağlık Karabağ'dan çıkarma girişimlerinin sessiz tanıkları haline geldiler. Rus askerleri bölgedeki istikrarı sağlamada yetersiz kalacaksa yerini BM barış gücüne bırakmalı" demişti.

Azerbaycan'a ait madenleri yasa dışı yollarla satıyorlar

Ermenistan ile Dağlık Karabağ arasındaki tek kara bağlantısı olan Laçın Koridoru, uluslararası hukuka göre Azerbaycan toprağı olan bölgedeki madenlerin yasa dışı işletildiği gerekçesiyle protesto düzenleyen Azerbaycanlı aktivistler tarafından 12 Aralık'tan beri bloke edilmiş durumda.

Erivan, Dağlık Karabağ'da yaşayan yaklaşık 120 bin Ermeni'nin bu blokaj nedeniyle gıda, ilaç ve yakıt sıkıntısıyla karşı karşıya olduğunu belirtiyor.

Kaynak: Yeni Şafak