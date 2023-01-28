İran'dan Kuzey-Güney Koridoru ile ilgili açıklama

Uluslararası Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru'nun yarım kalan projeleri ile ilgili Sputnik'e konuşan İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, "Bu proje iki bölümden oluşmaktadır. Reşt-Astara bölümü ile ilgili tüm belgelerin 2023'e kadar hazırlanması ve 2026'ya kadar projenin tamamlanması bekleniyor" dedi.

Celali ayrıcai "Projenin diğer bölümü Reşt-Fars Körfezi Koridoru ise 2030'a kadar bitmesi öngörülüyor." ifadesini kullandı.

Koridor, 2000 yılında kuruldu

Uluslararası Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru, 12 Eylül 2000'de İran, Rusya ve Hindistan arasında imzalanan anlaşmayla kuruldu. Sonraki yıllarda aralarında Azerbaycan ve Türkiye'nin de bulunduğu 10 ülke daha bu projeye katıldı.

Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru ile Hindistan'dan Rusya'ya, aynı zamanda Kuzey ve Batı Avrupa'ya giden yüklerin ulaşım sürelerinin azaltılması amaçlanıyor.