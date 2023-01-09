Fransa Ulusal Meclis Başkanı Ermenistan'ı ziyaret edecek

Fransa Meclis Başkanı Yael Braun-Pivet, önümüzdeki hafta Ermenistan'a gelecek. Fransız devlet yetkilisi Twitter hesabından açıklamada bulunarak, Noel bayramında tüm düşüncelerinin Ermeniler ile olduğunu ve onlara ümit ile barış dilediğini ifade etti.

Yael Braun-Pivet ayrıca Valerie Rabeau, Jean-Louis Bourlange ve diğerlerinin de heyette yer alacağını bildirdi.

Kasım ayının sonunda Fransa Ulusal Meclisi, Ermenistan'ı destekleyen ve Azerbaycan'a yaptırımlar öneren bir kararı oybirliğiyle kabul etti.

Bundan önce de Fransız Senatosu benzer bir karar almıştı.

Kaynak: Ermeni Haber