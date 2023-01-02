  1. Toplum
2 Oca 2023 08:57

Meksika'da hapishaneye saldırı: 14 kişi öldü

Meksika'da hapishaneye saldırı: 14 kişi öldü

Meksika'da kimliği belirlenemeyen kişiler hapishaneye saldırdı. Çatışmada 10'u gardiyan 14 kişi hayatını kaybetti. Firar eden 24 mahkum aranıyor.

Meksika basınında çıkan habere göre, Chihuahua eyaletine bağlı Juarez Cezaevine bağlı 3 numaralı Devlet Sosyal Yeniden Bütünleştirme Merkezinde isyan çıktı.

Juarez Belediye Başkanı Cruz Perez Cuellar, basına yaptığı açıklamada, çıkan isyanda aralarında gardiyan ve mahkumların olduğu 14 kişinin öldüğünü belirtti.

Hayatını kaybedenlerden 10'unun gardiyanlardan oluştuğu isyanın ise mahkumların kaçma girişiminden kaynaklandığı değerlendiriliyor.

Chihuahua Savcılığı, cezaevindeki durumun kontrol altına alındığını ve olayla ilgili 5 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Kaynak: Yeni Şafak

News Code 1906764

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler