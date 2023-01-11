Paris'te tren garında bıçaklı saldırı

Fransız haber ajansı AFP'nin aktardığına göre saldırgan, Londra ve Kuzey Avrupa'ya giden trenler için bir merkez olan garda tutuklandı.

Ajansa konuşan polis kaynakları, polisin ateş açtığını ve saldırganı yaraladığını belirtti.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin de konuyla ilgili açıklamasında saldırganın "birkaç kişiyi yaraladığını" ve daha sonra polis tarafından "etkisiz hale getirildiğini" ifade etti.

Paris'in Kuzey Garı'nda 14 Şubat 2022'de de bir kişi bıçakla polislere saldırmış ve öldürülmüştü.

Kaynak: T24