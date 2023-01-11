  1. Toplum
11 Oca 2023 14:05

Paris'te tren garında bıçaklı saldırı

Paris'te tren garında bıçaklı saldırı

Fransa'nın başkenti Paris'teki Kuzey Tren Garı'nda bıçaklı bir saldırganın insanlara saldırdığı ve yaralılar olduğu belirtildi. 

Fransız haber ajansı AFP'nin aktardığına göre saldırgan, Londra ve Kuzey Avrupa'ya giden trenler için bir merkez olan garda tutuklandı.

Ajansa konuşan polis kaynakları, polisin ateş açtığını ve saldırganı yaraladığını belirtti. 

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin de konuyla ilgili açıklamasında saldırganın "birkaç kişiyi yaraladığını" ve daha sonra polis tarafından "etkisiz hale getirildiğini" ifade etti.

Paris'in Kuzey Garı'nda 14 Şubat 2022'de de bir kişi bıçakla polislere saldırmış ve öldürülmüştü. 

Kaynak: T24

News Code 1906976

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