Çin: İran ile dostane işbirliğimiz üçüncü bir tarafı hedef almıyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin dün düzenlediği basın toplantısında, İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi’nin Çin ziyareti ile ilgili bilgi verdi.

Çin medyasına göre Sözcü Wang, Çin ile İran arasında geliştirilen dostane işbirliği ilişkilerinin iki halka yarar getirmenin yanı sıra, Ortadoğu bölgesindeki barış ile istikrar için faydalı olduğunu söyledi. Sözcü, İran ile işbirliğinin üçüncü bir tarafı hedef almadığının altını çizdi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, resmi temaslarda bulunmak üzere dün sabah saatlerinde Çin Halk Cumhuriyeti'nin başkenti Pekin'e geldi.

Cumhurbaşkanı Reisi ile Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping huzurunda iki ülke arasında 20 anlaşma imzalandı.

Cumhurbaşkanı Reisi'ye Çin ziyaretinde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Ekonomi Bakanı İhsan Handuzi, Yol ve Şehircilik Bakanı Mehrdad Bezrpaş, Petrol Bakanı Cevad Ovci, Tarım Bakanı Seyyid Cevad Sadati, Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Reza Fatemi Amin, Merkez Bankası Genel Başkanı Muhammed Reza Farzin ve Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri Keni eşlik ediyor.