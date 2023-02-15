İran ile Suudi Arabistan dışişleri bakanları Bağdat'ta görüşecek

Rudaw kanalına konuşan Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, "Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman, İran-Suudi Arabistan dışişleri bakanlarının Bağdat'ta bir araya gelmesini istedi"dedi.

Dışişleri Bakanı Hüseyin, "Halihazırda bu konu ile ilgileniyoruz. Görüşmenin zamanını belirlemeye çalışıyoruz" ifadesini kullandı.

İran ve Suudi Arabistan yetkilileri arasında daha önce gerçekleştirilen görüşmelerin gizli ve güvenlik düzeyinde olduğunu belirten Hüseyin, "Görüşmeler Irak'ın arabuluculuğuyla kamuoyuna açıklanacak. İran ve Suudi dışişleri bakanları Bağdat'ta bir araya gelecek"açıklamasını yaptı.