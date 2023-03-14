Çin, üç yılın sonunda yabancı turistlere kapılarını açıyor

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama doğrultusunda Çin, 15 Mart 2023 tarihinden itibaren turizm vizesi, liman vizesi ve çoklu vize muafiyeti politikaları da dahil olmak üzere yabancılar için her türlü vizeyi vermeye yeniden başlayacak.

Bakanlık açıklamasında ayrıca, 28 Mart 2020'den önce verilmiş ve geçerlilik tarihleri içinde olan vizelere sahip yabancıların da Çin'e girebilecekleri belirtildi.

Çin'de Covid-19 salgını öncesinde vize gerektirmeyen bölgelerin vizesiz girişe geri döneceği açıklandı. Buna güneydeki turistik Hainan adası ve Şanghay limanından geçen yolcu gemileri de dahil olacak.

Hong Kong ve Makao'dan gelen yabancılar için güneydeki üretim merkezi Guangdong'a vizesiz giriş de yeniden başlatılacak.

Öte yandan, grup turlarına izin verilen 40 ülkeyi daha listeye eklendi. Böylelikle Çin'de grup turlarına izin veren toplam ülke sayısı 60'a çıkarıldı.

Ülkede Covid-19'a karşı uygulanan bu son sınır ötesi kontrol tedbirinin kaldırılması, yetkililerin geçen ay virüsün son dönemde artış göstermesine karşı zafer ilan etmelerinin ardından geldi.

Turizm sektörüne destek sağlayacak bu adımın, geçtiğimiz yıl neredeyse yarım yüzyıldır en yavaş büyüme oranlarından birini yaşayan 17 trilyon dolarlık ekonominin yeniden canlanmasına yardımcı olması bekleniyor.